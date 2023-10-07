Серед знаменитостей є ті, хто може похвалитися феноменальними змінами в зовнішності, особливо схудненням. Прагнення до стрункості, м’язів у тонусі й особливо міцного здоров’я мотивують багатьох зайнятися собою.

Так, ведуча Маша Єфросиніна скинула 20 кг , а солістка гурту Kazka Олександра Заріцька — 30, і це ще не рекорд. Факти ICTV вирішили розповісти вам про зірок, які схудли до невпізнання.

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських завжди мала привабливі форми, які подобалися її шанувальникам. Але свого часу вона скинула 20 кг, що доволі не мало.

Зараз дивляться

Зайва вага прийшла до Насті через ненормований графік – вона становила близько 80 кг. Співачка почала займатися спортом, бігати, правильно харчуватися, а у свій час навіть вела щоденник, в якому ділилася своїми успіхами.

Адель

Британська співачка Адель схудла майже на 45 кг. Вдалося їй досягти такого результату за два роки. Первісна причина – стрес на тлі розлучення, яке зірка тяжко переживала.

Далі була дієта, тренування і правильне харчування. Результат на обличчя.

Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна не завжди була такою стрункою, якою її вже звикла бачити публіка. У неї теж були пухкенькі щічки та зайві кілограми, проте артистка виконала над собою гігантську роботу.

У свої 18 років вага Маші становила 86 кг. Зараз, у 44 роки, ведуча важить трохи більше 60 кг. Її зріст – 180 см.

– Ніхто ніколи не думав ні про мої почуття, коли я бачила себе в дзеркалі, нікому не було діла, чим вигляд той був викликаний… Якщо ти проробляєш над собою гігантську роботу, відшкрібаєш свою самооцінку від плінтуса і нарешті починаєш подобатися собі сам – ти стаєш невразливим до чужої думки про свою зовнішність, – писала Єфросиніна в Instagram.

Ребел Вілсон

Про схуднення австралійської акторки Ребел Вілсон говорив кожен, хто цікавиться закордонним шоу-бізнесом. Комедійна зірка показала неймовірний результат, скинувши за рік 35 кг.

Відомо, що акторка не просто морила себе дієтами, які часто потім вилазять боком, а звернулася для цього до фахівця, щоб він усе контролював.

Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька теж може похвалитися скиданням зайвих кілограмів. У 2022 році вона говорила, що їй вдалося зменшити цифру на вагах на 30 кг за 12 місяців. Це сталося після того, як виконавиця взяла участь у танцювальному шоу.

Наразі вона активно займається спортом, чим підтримує свої м’язи в тонусі.

До слова, зараз на дієту сіла співачка Анастасія Приходько. Артистка хоче скинути до Нового року 10 кг.