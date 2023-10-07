Среди знаменитостей есть те, кто может похвастаться феноменальными изменениями во внешности, особенно похудением. Стремление к стройности, мышцам в тонусе и в особенности крепкому здоровью мотивируют многих заняться собой.

Так, ведущая Маша Ефросинина скинула 20 кг, а солистка группы Kazka Александра Зарицкая — 30, и это еще не рекорд. Факты ICTV решили рассказать вам о звездах, которые похудели до неузнаваемости.

Настя Каменских

У певицы Насти Каменских всегда были привлекательные формы, которые нравились ее поклонникам. Но в свое время она сбросила 20 кг, что достаточно не мало.

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Лишний вес пришел к Насте из-за ненормированного графика — он составлял около 80 кг. Певица начала заниматься спортом, бегать, правильно питаться, а одно время даже вела дневник, в котором делилась своими успехами.

Адель

Британская певица Адель похудела почти на 45 кг. Удалось ей достичь такого результата за два года. Первоначальная причина — стрес на фоне развода, который звезда тяжело переживала.

Далее последовала диета, тренировки и правильное питание. Результат на лицо.

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина не всегда была такой стройной, какой ее уже привыкла видеть публика. У нее тоже были пухленькие щечки и лишние килограммы, однако артистка проделала над собой гигантскую роботу.

В свои 18 лет вес Маши составлял 86 кг. Сейчас, в 44 года, ведущая весит чуть больше 60 кг. Ее рост — 180 см.

— Никто никогда не думал ни про мои ощущения при виде себя в зеркале, никому не было дела, чем вид тот был вызван… Если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и наконец начинаешь нравиться себе сам — ты становишься неуязвим к чужому мнению о своей внешности, — писала Ефросинина в Instagram.

Ребел Уилсон

О похудении австралийской актрисы Ребел Уилсон говорил каждый, кто интересуется зарубежным шоу-бизнесом. Комедийная звезда показала невероятный результат, сбросив за год 35 кг.

Известно, что актриса не просто морила себя диетами, которые зачастую потом вылазят боком, а обратилась для этого к специалисту, чтобы он все контролировал.

Александра Зарицкая

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая тоже может похвастаться сбросом лишних килограммов. В 2022 году она говорила, что ей удалось уменьшит цифру на весах на 30 кг за 12 месяцев. Это произошло после того, как исполнительница приняла участие в танцевальном шоу.

Сейчас она активно занимается спортом, чем поддерживает свои мышцы в тонусе.

К слову, сейчас на диету села певица Анастасия Приходько. Артистка хочет скинуть до Нового года 10 кг.