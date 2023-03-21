У мережі поширюється флешмоб на підтримку 19-річної дівчини Лізи, на яку в Івано-Франківську накинулася літня жінка біля під’їзду через те, що та стрибала на скакалці.

Жінка сіла на лавці, біля якої Ліза займалася спортом, почала її ображати, називати невихованою й наказувала піти в інше місце, виправдовуючи все тим, що вона нібито старша. Дівчина відповідала спокійно, просячи жінку припинити конфлікт, заступалися за неї й перехожі.

Відео з інцидентом Ліза оприлюднила у своїх соцмережах, проте згодом видалила, оскільки в навчальному закладі, де вона навчається, керівництву це не сподобалося, воно вважає правою жінку, яка ображала їхню ученицю.

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На бік Лізи стали не тільки користувачі мережі, а й зірки, журналісти, активісти, правоохоронні органи. Селебритіз і зовсім вирішили створити флешмоб на підтримку дівчинки зі скакалкою, щоб поширити цю історію.

Так, блогер Максим Савчин влаштував флешмоб під під’їздом Лізи, де зібрав небайдужих до ситуації українців, і став стрибати на скакалці разом із ними. Згодом підійшла до них і Ліза, для якої це стало повною несподіванкою.

– Наша молодь – найкраща. Дякую всім тим, хто приєднався до нашого флешмобу – друзям, журналістам і навіть поліції. Повірте, ми зробили добру справу, емоції Лізи скажуть краще, ніж будь-який текст подяки, – написав він під відео.

На захист Лізи висловилася і телеведуча СТБ Надія Матвєєва, наголосивши, що ніколи б не хотіла стати, як та жінка, що накинулася на дівчину.

– Мені 54 роки і я, дивлячись це відео, кажу собі: – Надю, ніколи не ставай такою, як ця людина. Незадоволеною, дратівливою. Надю, у будь-якому віці вчися, пізнавай світ, намагайся насолоджуватися життям і тим, що роблять інші люди для того, щоб цьому життю радіти… Я кажу собі, що мій вік і життєвий досвід – скарб, якщо я можу з розумом його використовувати, а не вважати, що мені всі щось винні, – зазначила Матвєєва.

Підтримала Лізу і психологиня Світлана Ройз, наголосивши, що не хоче, щоб дівчинку могли “задавити”.

– Хочу, щоб вона продовжувала відчувати силу, – наголосила психологиня.

Приєдналася до них і письменниця Тамара Горіха Зерня, пожартувавши, що скучила за довоєнними скандалами.

– Увесь світ сидить із секундоміром під вікнами Путіна і засікає, скільки вони там із китайцем розмовляють. І тільки українці, яких наслідки цих переговорів стосуються безпосередньо і в першу чергу, зайняті скакалочкою… Коли в українок падає планка через дітей, вивільняється така кількість енергії, що вистачить на друге сонце… Коледжу, який напав на дитину через це відео, краще тимчасово переїхати в Криворівню і не відсвічувати. Я навіть трохи шкодую, що зараз персонального приводу немає, ніхто не підставився. Є настрій піти в рукопашну, – написала Тамара в Facebook.

Масово підтримують Лізу й інші користувачі мережі, залишаючи під своїми відео в соцмережах хештеги #лизамолодець, #підтримуюлізу.