В сети распространяется флешмоб в поддержку 19-летней девушки Лизы, на которую в Ивано-Франковске набросилась пожилая женщина у подъезда из-за того, что та прыгала на скакалке.

Женщина села на лавочке, возле которой Лиза занималась спортом, стала ее оскорблять, называть невоспитанной и приказывала пойти в другое место, оправдывая все тем, что она якобы старше. Девушка отвечала спокойно, прося женщину прекратить конфликт, заступались за нее и прохожие.

Видео с инцидентом Лиза обнародовала в своих соцсетях, однако позже удалила, поскольку в учебном заведении, где она учится, руководству это не понравилось, оно считает правой женщину, обижавшую их ученицу.

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На сторону Лизы стали не только пользователи сети, но и звезды, журналисты, активисты, правоохранительные органы. Селебритиз и вовсе решили создать флешмоб в поддержку девочки со скакалкой, чтобы распространить эту историю.

Так, блогер Максим Савчин устроил флешмоб под подъездом Лизы, где собрал неравнодушных к ситуации украинцев, и стал прыгать на скакалке вместе с ними. Позже подошла к ним и Лиза, для которой это стало полной неожиданностью.

— Наша молодежь – самая лучшая. Спасибо всем тем, кто присоединился к нашему флешмобу — друзьям, журналистам и даже полиции. Поверьте, мы сделали доброе дело, эмоции Лизы скажут лучше, чем любой текст благодарности, — написал он под видео.

В защиту Лизы высказалась и телеведущая СТБ Надежда Матвеева, подчеркнув, что никогда бы не хотела стать, как та женщина, которая накинулась на девушку.

— Мне 54 года и я, смотря это видео, говоря себе: — Надя, никогда не становись такой, как этот человек. Недовольной, раздражительной. Надя, в любом возрасте учись, узнавай мир, пытайся наслаждаться жизнью и тем, что делают другие люди для того, чтобы этой жизни радоваться… Я говорю себе, что мой возраст и жизненный опыт — сокровище, если я могу с умом его использовать, а не считать, что мне все что-то должны, — отметила Матвеева.

Поддержала Лизу и психолог Светлана Ройз, подчеркнув, не хочет, чтобы девочку могли “задавить”.

— Хочу, чтобы она продолжала ощущать силу, — подчеркнула психолог.

Присоединилась к ним и писательница Тамара Гориха Зерня, пошутив, что соскучилась за довоенными скандалами.

— Весь мир сидит с секундомером под окнами Путина и засекает, сколько они там с китайцем беседуют. И только украинцы, которых последствия этих переговоров касаются напрямую и в первую очередь, заняты скакалочкой… Когда у украинок падает планка из-за детей, высвобождается такое количество энергии, что хватит на второе солнце… Колледжу, который напал на ребенка из-за этого видео, лучше временно переехать в Криворивню и не отсвечивать. Я даже немного жалею, что сейчас персонального повода нет, никто не подставился. Есть настроение пойти в рукопашную, — написала Тамара в Facebook.

Массово поддерживают Лизу и другие пользователи сети, оставляя под своими видео в соцсетях хэштеги #лизамолодец, #поддерживаюлизу.