Чекаємо на весілля: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

Український шеф-кухар і суддя проєкту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво показав свою кохану дівчину.

У своєму Instagram Ектор поділився фото, на якому він обіймає жінку біля вікна.

– Моя люба, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри – я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поруч. Твій голос і твоя усмішка заряджають мене робити більше. Для країни та людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю, – написав він.

Особистість своєї коханої Ектор Хіменес-Браво не розкриває, хоча час від часу публікує з нею спільні знімки.

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Водночас шанувальники не залишають спроб знайти дівчину в Instagram.