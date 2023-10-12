Хотя до Нового года 2024 остается еще несколько месяцев, уже пора подумать о наряде для праздничной ночи.

Чтобы выглядеть стильно и получить благосклонность Зеленого Деревянного Дракона, главного символа следующего года, к созданию образа следует отнестись ответственно.

Персональный стилист Анастасия Пиринская рассказала Фактам ICTV, в чем встречать Новый год 2024, чтобы быть в тренде.

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Красные платья. По словам Анастасии, красный — самый главный цвет сезона. А когда, как не в новогоднюю ночь, надеть безупречное платье в ярком красном цвете?

Это может быть трикотажное платье, сатиновое, с пайетками и тому подобное.

Шелковые минималистичные платья из шелка. Это современная классика, в которой вы всегда будете выглядеть изысканно и элегантно.

— Очень советую такие платья за их универсальность. Их вы сможете надеть не только в новогоднюю ночь, но и на любые праздничные события, — отметила стилист.

Пайетки. Трудно представить новогодние образы без пайеток, поскольку они добавят праздничного настроения, а также привлекут внимание к вашему образу.

— Если тотал лук из пайеток для вас слишком яркий, советую обратить внимание на стилизацию пайеток с более сдержанными вещами. Например, с рубашкой, — посоветовала Анастасия.

Костюмы. Еще один вариант наряда для новогодней ночи — брючные костюмы и костюмы с юбками.

Добавьте акцентные серьги и макияж — и праздничный образ готов.

Пижамы. По словам стилиста, многие ее клиентки встречают новогоднюю ночь в пижамах уже несколько лет.

Однако Анастасия отмечает, что это должна быть особая праздничная пижама, а не та, которую вы надеваете каждый вечер.