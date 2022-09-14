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Сховають у сейф на 90 років: заповіт королеви Єлизавети ІІ засекретять

14 Вересня 2022, 10:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сховають у сейф на 90 років: заповіт королеви Єлизавети ІІ засекретять
Джерело: Getty Images

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети ІІ засекретять на 90 років. Документ запечатають та сховають у сейф.

Практика запечатування заповітів померлих членів королівської сім’ї починається з 1910 року. Тоді помер принц Франц Текський. Його заповіт є одним із понад 30, які зберігаються в сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді.

Варто зазначити, що про це не було відомо до 2021 року, коли помер чоловік Єлизавети ІІ, принц Філіп. Тоді судді Ендрю Макфарлейну довелося розглядати заяву про запечатування його заповіту.

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Він виніс рішення, що заповіт справді має бути опечатаним, але вирішив опублікувати своє рішення, щоб дати громадськості деяке уявлення про те, що відбувається і чому.

Також суддя повідомив про існування сейфу, де зберігаються королівські заповіти. Документ королеви буде зберігатися із заповітом її чоловіка, матері та сестри.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що королева Єлизавета ІІ померла. Їй було 96 років.

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Джерело
Reuters
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Єлизавета ІІ Заповіт
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