С приходом осени меняются не только краски природы, но и наш гардероб. Конечно, многое зависит от погоды, и если в сентябре еще тепло, то в остальные месяцы золотой поры становится прохладнее, вещи достаются более теплые, и одни из таких — верхняя одежда.

Дизайнер Андре Тан назвал тренды верхней одежды на осень 2023, чтобы вы заранее смогли с ними ознакомиться, приобрести себе что-то из этого списка или достать то, что у вас уже есть, ведь многим из нас хочется идти в ногу со временем.

Кожаная куртка в винтажном стиле. Кутюрье отмечает, что кожаные куртки давно стали важной составляющей нашего гардероба, но в этом сезоне актуальными являются именно винтажные модели с потертостями и поясами на талии.

— Вы можете сочетать их с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле, — рекомендует Андре Тан.

Тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь это вещь универсальная и практичная. Модным трендом этой осени станут именно кожаные тренчи.

Такой предмет гардероба прекрасно подойдет как к джинсам и кроссовкам, так и к платью и туфлям на высоком каблуке, к вязаным свитерам и мини-юбкам, к брючному костюму или брюкам, юбке-карандаш и рубашке.

Модная верхняя одежда на осень 2023 предусматривает и джинсовые куртки. Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью, а джинсовая куртка является своеобразным маркером 2000-х.

— Джинсовая куртка — вещь универсальная, которая позволяет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на джинсовки синего, черного или белого цвета. И не бойтесь джинсовых total look, — отметил Андре Тан.

Оверсайз пуховик. Комфорт, тепло и стиль в одной вещи. Длинные оверсайз пуховики — это идеальный вариант на более холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения — 100% must-have на осень.

Прямое пальто. Универсальная вещь, без которой трудно представить прохладную осень. Оно отлично смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами.