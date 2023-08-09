Хороші джинси – надійна інвестиція, вважає дизайнер Андре Тан. Цей предмет гардероба має кожна модниця, адже він – найкращий помічник у створенні стильного образу і з ним завжди є можливість легко змінювати луки.

Однак актуальним моделям властиво змінюватися, а тому Андре Тан назвав модні джинси 2023.

Джинси з низькою посадкою. Ще нещодавно ця модель вважалася застарілою, але зараз – знову в тренді.

– Не бійтеся низької посадки, вона має дуже крутий вигляд за правильного комбінування речей, – наголосив дизайнер.

Джинси з прямими штанинами – безпрограшна, універсальна і завжди стильна модель. Це вже незмінна класика, тому обов’язково потрібно мати таку пару в гардеробі.

Мішкуваті джинси. Ця модель не є новим трендом, проте залишається фаворитом майбутнього сезону. Це можуть бути карго, палаццо, moms. Вибір великий.

Печворк. Джинси в стилі денім на денім отримали нове життя завдяки популярності екологічних тенденцій.

– Багато брендів намагаються використовувати невикористані тканини і старі вироби для створення нових речей. Це дійсно чудове рішення! Мені дуже імпонує цей тренд, – каже Андре Тан.

Кольорові джинси – яскраво, цікаво і на 100% урізноманітнюють образи. Увагу варто звертати не тільки на традиційні відтінки – блакитні, сині, сірі.

– Пам’ятайте, правильні джинси – це ті, що пасують саме вам! Звертайте увагу на те, наскільки ви в них зручно почуваєтеся. Але не забувайте також і про актуальність моделей, – підсумував дизайнер.