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ШІ-версія Тома Генкса рекламує стоматологічні послуги: актор відреагував

2 Жовтня 2023, 16:31
Валентина Чорна редакторка стрічки
Том Генкс
Джерело: Depositphotos

Американський актор Том Генкс заявив, що не має стосунку до реклами стоматологічних послуг, що шириться мережею.

Виявляється, хтось створив відео з ним за допомогою штучного інтелекту. Про це Генкс написав на особистій сторінці в Instagram.

– Увага! Є відео, в якому моя ШІ-копія рекламує якусь стоматологічну страховку. Я не маю до цього жодного стосунку, – написав актор.

Раніше Том Генкс коментував розвиток штучного інтелекту та deepfake-технологій у подкасті британського коміка Адама Бакстона.

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Актор зазначив, що навіть якщо його завтра зіб’є автобус, то ШІ може дозволити його фальшивій версії працювати вічно.

– Тепер будь-хто може відтворити себе в будь-якому віці за допомогою штучного інтелекту або технології глибоких дипфейків. Завтра мене може збити автобус, і все, але виступи можуть тривати й тривати. Це, звичайно, мистецький виклик, але він також і юридичний, – сказав актор.

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Теги
Том Генкс Фейк Штучний інтелект
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