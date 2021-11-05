Співачка Анна Сєдокова показала архівне відео з вступу до театрального інституту. Тоді артистці було 16 років.

Артистка зізналася, що намагалася бути красивою та купила фарбу в овочевому магазині, тому її волосся чорного кольору.

– В мене щось із зубами і, однозначно, з бровами. Загадковий макіяж гота. Але я щира дитина, яка мріє про велику сцену. Але не так сталося, як гадалося, – написала вона.

Іспити Сєдокова провалила, тоді їй поставили найнижчий бал, який давав змогу навчатися лише за гроші. У сльозах та промокла від дощу вона забрала документи з інституту.

– Я бездарна, я вигадала, що маю бути артисткою, тобі треба все кинути і нормальну професію здобути, ти нікчема – все це було в моїй голові після трійок на іспитах. Але я не здалася. Я не хотіла вчитися там, де треба відмовлятися від себе, – наголосила Анна.

Артистка зізналася, що поділилася цим відео з метою мотивації.

– Кожна дівчинка, яка сумнівається в собі чи своїй зовнішності, з дивним волоссям чи зубами, обов’язково розквітне і стане гарним сильним птахом. Якщо не здаватиметься і не слухатиме думки тих, хто нічого не розуміє в щирості. Все вийде, – підсумувала вона.

Реакція підписників не змусила на себе довго чекати, деякі зазначили, що пост Сєдокової дуже доречний.