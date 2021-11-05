Певица Анна Седокова показала архивное видео с поступления в театральный институт. Тогда артистке было 16 лет.

Артистка призналась, что старалась быть красивой и купила краску в овощном магазине, поэтому ее волосы черного цвета.

— У меня что-то с зубами и, однозначно, с бровями. Загадочный макияж гота. Но я искренний ребенок мечтающий о большой сцене. Но не тут-то было, — написала она.

Экзамены Седокова провалила, тогда ей поставили самый низкий бал, который позволял учиться лишь за деньги. В слезах и промокшей от дождя она забрала документы из института.

— Я бездарна, я придумала, что должна быть артисткой, тебе нужно все бросить и нормальную профессию получить, ты ничтожество — все это было в моей голове после троек на экзаменах. Но я не сдалась. Я не хотела учится там, где нужно отказываться от себя, — подчеркнула Анна.

Артистка призналась, что поделилась этим видео в целях мотивации.

— Каждая девочка, которая сомневается в себе или своей внешности, со странными волосами или зубами, обязательно расцветет и станет красивой сильной птицей. Если не будет сдаваться и слушать мнения тех, кто ничего не понимает в искренности. Все получится, — подытожила она.

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать, некоторые отметили, что пост Седоковой как нельзя кстати.