Британська акторка Розамунд Пайк взяла участь у протесті проти російського вторгнення в Україну. Акція пройшла 20 березня біля посольства Росії в Лондоні.

За акцією, яка назвалася #StraightFromTheFrontline, стояв Клуб журналістів Frontline, який протестував проти вбивства журналістів під час російсько-української війни. Будівлю посольства підсвітили прапором України.

На відео видно, що Пайк стоїть попереду людей, які протестують і тримають у руках фотографії загиблих журналістів.

“Putin is killing journalists. This has to stop.” Actress Rosamund Pike has joined a protest outside the Russian Embassy in London where protestors have lit up the building in the colours of the Ukrainian flag. pic.twitter.com/PF2x84nUw3 — Byline TV (@BylineTV) March 20, 2022

– Журналісти приносять нам правду. Вони свідчать, що відбувається насправді і висвітлюють це без упередженості. За цю правду їх часто вбивають, це відбувається в усьому світі і зараз це відбувається в Україні. Журналістів переслідують, а кажуть, що вони страждають через нещасні випадки, щоб ми повірили в це, – зазначила Розамунда.

Також вона сказала, що людей, зображення яких вони тримають у руках над головами, було вбито за останні два тижні.

– Це має припинитися, бо нам потрібні історії, світові потрібна правда, – додала вона.

Розамунд Пайк володарка премій Золотий глобус та Еммі, номінантка на Оскар. Вона знімалася в багатьох стрічках, серед більш відомих – Помри, але не зараз, Виховання почуттів, Гнів титанів, Загублена, Точка неповернення, Небезпечний елемент, Аферистка тощо.

За даними організації Press Emblem Campaign, що базується в Женеві, шестеро журналістів було вбито під час роботи в Україні, десятки поранено, також є ті, яких викрали російські війська.

Нагадаємо, що 15 березня під час війни в Україні під Києвом було вбито оператора телеканалу Fox News та українського журналіста.