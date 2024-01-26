1 лютого в український прокат виходить стрічка, що отримала кілька нагород на Каннському кінофестивалі, а в січні 2024 року стала однією з пʼяти номінантів на премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм.

Ідеальні дні німецького режисера Віма Вендерса, знята в Токіо, оповідає про прибиральника туалетів, який знаходить щастя у дрібницях. Після закінчення рутинної роботи він присвячує залишок дня своїм творчим хобі. Коли неочікувано до нього приїздить племінниця-підліток, чоловік вчить її насолоджуватися життям та помічати дивовижність світу.

Перед українським прокатом Факти ICTV зібрали п’ять причин, чому цю подію не можна пропустити.

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Режисер

Ідеальні дні — новий фільм німецького режисера Віма Вендерса. Він знімає кіно по всьому світу вже більше п’ятдесяти років. За свою кар’єру він став триразовим номінантом на премію Оскар, володарем почесного Золотого Ведмедя Берлінале, Золотої пальмової гілки Канн, Золотого лева Венеції та Премії BAFTA.

Серед найвідоміших робіт Віма Вендерса — переможець Каннського кінофестивалю Париж, Техас, срібний призер Берлінале Небо над Берліном та інші.

Актор

Головну роль виконав Кодзі Якусьо — знаменитий японський актор. Серед його робіт — Мемуари гейші Роба Маршалла, Вавилон Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, Зцілення Кійосі Куросави.

На Каннському кінофестивалі його як виконавця головної ролі відзначили Призом за Найкращу акторську роботу. В попередні роки таку нагороду отримували Антоніо Бандерас (Біль та слава), Гоакін Фенікс (Тебе ніколи тут не було), Шон Пен (Вона прекрасна) та інші.

Музика

Головний герой щоранку слухає музику з касет у машині, доки їде на роботу. Тому у стрічці звучать відомі пісні гурту Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Ніни Сімон, Лу Ріда, Оттіса Реддінґа тощо.

Рейтинги

Провідні профільні видання обрали фільм одним із найкращих 2023 року. Зокрема, він зустрічається у топах від The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Collider.

Високо оцінюють стрічку й глядачі: рейтинг на синефільській платформі Letterboxd становить 4,2/5, на IMDb: 7,9/10, а на Rotten Tomatoes: 93% та позначка Сертифікована свіжість (глядацька оцінка — 95%).

Думка критиків

Cineuropa назвали фільм “ніжною одою про пошуки щастя”, Variety визнали його “найкращим фільмом Віма Вендерса за десятиріччя”, а The Hollywood Reporter охарактеризували його як “поетичну, глибоко зворушливу розповідь про несподіваний світ, гармонію і задоволення”.