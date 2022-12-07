Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2023 готуються до фіналу, який відбудеться вже 17 грудня 2022 року. До шортлиста потрапили 10 виконавців та гуртів, серед яких OY Sound System.

Що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023 OY Sound System та з якою піснею виступатиме гурт – далі в матеріалі.

Гурт OY Sound System

OY Sound System – український гурт, що грає електронну музику з елементами фолку. Сайд-проєкт заснований вокалістом Марком Галаневичем з ДахаБраха, його братом та саундпродюсером Тарасом Галаневичем (Galatar) та гітаристом Євгеном Славяновим з Reve ta Stohne.

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Згодом до проєкту приєдналася співачка Вікторія Родько.

Уже 10 років команда OY Sound System грає етно-електроніку. Це музичний напрям, що поєднує в собі електронні й етнічні елементи. Співають українською та англійською, мають одну пісню німецькою.

OY Sound System об’їздили з концертами майже всю Україну, виступали на Atlas Weekend, мали кілька концертів у Європі.

В одному з інтервʼю музикант Тарас Галаневич зазначив, що музика для них – це повноцінна мова.

– Музика має чітке інформативне посилання. Музика визначає не тільки настрій. Ми прагнемо цю мову досліджувати і нею розмовляти, – каже Галаневич.

Останні два-три роки гурт зробив невелику паузу в концертах. Пауза була через перший карантин Covid-19. За цей час OY Sound System розробляли нові композиції, але не випускали їх.

За словами солістки гурту Вікторії Родько, зараз нового матеріалу достатньо, щоб зробити новий альбом, але це стоїть на паузі до Євробачення.

OY Sound System не планував відновлювати роботу через Євробачення. Рішення прийняли спонтанно.

– Побачили, що можна подати заявку, і це була моя ініціатива, – каже Родько.

Пісня на Євробачення-2023

Гурт потрапив до фіналу Нацвідбору-2023 з піснею Ой, тужу.

Саме з цією композицією OY Sound System виступить у першому півфіналі національного відбору під номером 2.

Цьогоріч за переможця Національного відбору на Євробачення-2023 можна буде проголосувати в додатку Дія. Серед фіналістів можна знайти вже відомих нам учасників: Jerry Heil, Krutь, Tvorchi.

Текст пісні Ой, тужу

Ой, тужу

Ой, тужу я, тужу

Ой, тужу

Мир потрапив у душу

Ворожнечу подав

Як ота отрута

Гей

Ворожнечі подав

Де щось

Те, що нам потрібно мати

Вирву, що зійде

Та й горе через море омине

Ой, омине

Де щось

Те, що нам потрібно мати

Вирву, що зійде

Та й горе через море омине

Ой, омине

Ой, тужу

Ой, тужу

Ой, тужу