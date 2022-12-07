Финалисты Национального отбора на Евровидение-2023 готовятся к финалу, который состоится уже 17 декабря 2022 года. В шортлист попали 10 исполнителей и групп, среди которых OY Sound System.

Что известно о финалистах Нацотбора Евровидения-2023 OY Sound System и с какой песней будет выступать группа — далее в материале.

Группа OY Sound System

OY Sound System – украинская группа, играющая электронную музыку с элементами фолка. Сайд-проект основан вокалистом Марком Галаневичем из ДахаБраха, его братом и саундпродюсером Тарасом Галаневичем (Galatar) и гитаристом Евгением Славяновым из Reve ta Stohne.

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Впоследствии к проекту присоединилась певица Виктория Родько.

Уже 10 лет команда OY Sound System играет этно-электронику. Это музыкальное направление, сочетающее в себе электронные и этнические элементы. Поют на украинском и английском, имеют одну песню на немецком.

OY Sound System объездили с концертами почти всю Украину, выступали на Atlas Weekend, имели несколько концертов в Европе.

В одном из интервью музыкант Тарас Галаневич отметил, что музыка для них — это полноценный язык.

— Музыка имеет четкий информативный посыл. Музыка определяет не только настроение. Мы стремимся этот язык исследовать и на нем разговаривать, — говорит Галаневич.

Последние два-три года группа сделала небольшую паузу в концертах. Пауза была из-за первого карантина Covid-19. За это время OY Sound System разрабатывали новые композиции, но не выпускали их.

По словам солистки группы Виктории Родько, сейчас нового материала достаточно, чтобы сделать новый альбом, но это стоит на паузе до Евровидения.

OY Sound System не планировал возобновлять работу из-за Евровидения. Решение приняли спонтанно.

— Увидели, что можно подать заявку, и это была моя инициатива, — говорит Родько.

Песня на Евровидение-2023

Группа попала в финал Нацотбора-2023 с песней Ой, тужу.

Именно с этой композицией OY Sound System выступит в первом полуфинале национального отбора под номером 2.

В этом году за победителя национального отбора на Евровидение-2023 можно будет проголосовать в приложении Дія. Среди финалистов можно найти уже известных нам участников: Jerry Heil, Krutь, Tvorchi.

Текст песни Ой, тужу

Ой, тужу

Ой, тужу я, тужу

Ой, тужу

Мир потрапив у душу

Ворожнечу подав

Як ота отрута

Гей

Ворожнечі подав

Де щось

Те, що нам потрібно мати

Вирву, що зійде

Та й горе через море омине

Ой, омине

Де щось

Те, що нам потрібно мати

Вирву, що зійде

Та й горе через море омине

Ой, омине

Ой, тужу

Ой, тужу

Ой, тужу