Стрижка пикси — всегда в тренде. Однако прежде чем выбирать ее для себя, необходимо изучить особенности своего лица, а после уже определиться с личным идеальным вариантом.

Моду на короткие стрижки пикси ввела в 50-х годах Одри Хепберн, появившись в фильме Римские каникулы. Сейчас также можно увидеть звезд с соответствующей шевелюрой, поскольку это удобно, смело и элегантно.

Парикмахер-стилист Вита Дидик рассказала Фактам ICTV, что такое стрижка пикси, кому она подойдет и на что следует обращать внимание, выбирая такой смелый вариант для себя.

По словам парикмахера-стилиста, у пикси есть плюсы, и главный из них — объем, который достигается благодаря удлиненной макушке, прекрасно подчеркивает черты лица и выделяет скулы, привлекает внимание и выделяет из толпы. Для тонкой шевелюры — просто идеальный вариант.

— На первый взгляд может показаться, что стрижка выглядит однообразно, но благодаря множеству классных вариантов укладки владелица может выглядеть индивидуально, по-деловому или более по-хулигански. А ультракороткий вариант прически вообще нуждается лишь в мытье головы, — подчеркнула Дидик.

Стрижка пикси не имеет ограничений в возрасте. Идеально подходит молодым девочкам и женщинам за 40. Она может быть четкой или нет, с подстриженными или выбритыми висками, равномерной или асимметричной, ультракороткой или длиннее. Стилисты постоянно придумывают различные варианты комбинации пикси в сочетании с другими видами стрижек.

Форму стрижки лучше выбирать учитывая форму и черты лица, стиль одежды и жизни.

Короткая челка требует правильного овала и красивых черт лица. Прекрасно подходит и лицу сердцевидной формы, но виски лучше оставить удлиненными.

Если форма лица квадратная или прямоугольная, то лучше отказаться от ультракороткого варианта, а сделать среднюю длину или максимально допустимую. А вот короткая челка будет выглядеть стильно.

Удлиненная челка подходит круглому лицу. Она визуально сузит лицо в районе скул, создаст приятную округлость щек и приблизит форму лица к овалу.

— Удлиненной форме тоже подходит асимметрия, но лучше не делать выбритые виски и не добавлять объем по центру головы, — подчеркнула парикмахер-стилист.

Для прямоугольного лица подойдут удлиненные пряди по сторонам, смягчить острые черты лица поможет волнистость или текстурность.

Идеальной считается овальная форма лица. Для нее подойдет любой вариант пикси — от ультракороткой до удлиненной, с челкой, асимметрией. Более смелые леди могут выбривать рисунок на затылке или висках.

Главное — чтобы владелица прически была в гармонии с собой, а выбор стрижки можно доверить мастеру-парикмахеру.