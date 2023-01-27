Ведучу Машу Єфросиніну внесли до списку терористів та екстремістів РФ. Також її оголосили у розшук. Вона вже відреагувала на це.

Так, дані про Єфросиніну з’явилися на офіційному сайті Росфінмоніторингу. Ім’я ведучої вказано в реєстрі осіб, причетних до екстремістської діяльності та тероризму.

– Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР, – зазначено на сайті.

Ба більше, картка Маші з’явилася на сайті МВС Росії. У ній зазначено, що ведуча розшукується за статтею КК РФ, проте чомусь не говориться, за якою саме.

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Єфросиніна вже відреагувала на новий “статус”, зазначивши, що отримала привітань більше, ніж на день народження.

– Ні, ну котики. Ну правильно ж усе пишуть, коли хочуть: Керч – Україна… Такі новини, а я на себе подивилася і аж незручно. Терористка, а фізіономія пом’ята. Це така відповідальність. Що не день, то радість, – сказала Маша.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна намагається донести до росіян правду. Вона відкрито говорить про те, що відбувається в Україні, та все називає своїми іменами, що дуже не подобається Росії.