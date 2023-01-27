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Що не день, то радість. Машу Єфросиніну внесли до списку терористів РФ

27 Січня 2023, 17:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Що не день, то радість. Машу Єфросиніну внесли до списку терористів РФ

Ведучу Машу Єфросиніну внесли до списку терористів та екстремістів РФ. Також її оголосили у розшук. Вона вже відреагувала на це.

Так, дані про Єфросиніну з’явилися на офіційному сайті Росфінмоніторингу. Ім’я ведучої вказано в реєстрі осіб, причетних до екстремістської діяльності та тероризму.

– Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР, – зазначено на сайті.

Ба більше, картка Маші з’явилася на сайті МВС Росії. У ній зазначено, що ведуча розшукується за статтею КК РФ, проте чомусь не говориться, за якою саме.

Зараз дивляться

Єфросиніна вже відреагувала на новий “статус”, зазначивши, що отримала привітань більше, ніж на день народження.

– Ні, ну котики. Ну правильно ж усе пишуть, коли хочуть: Керч – Україна… Такі новини, а я на себе подивилася і аж незручно. Терористка, а фізіономія пом’ята. Це така відповідальність. Що не день, то радість, – сказала Маша.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни Маша Єфросиніна намагається донести до росіян правду. Вона відкрито говорить про те, що відбувається в Україні, та все називає своїми іменами, що дуже не подобається Росії.

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