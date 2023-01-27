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Что ни день, то радость. Машу Ефросинину внесли в список террористов РФ

27 января 2023, 17:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что ни день, то радость. Машу Ефросинину внесли в список террористов РФ

Ведущую Машу Ефросинину внесли в список террористов и экстремистов РФ. Также ее объявили в розыск. Она уже отреагировала на это.

Так, данные о Ефросининой появились на официальном сайте Росфинмониторинга. Имя ведущей находится в реестре лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

— Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР, — указано на сайте.

Более того, карточка Маши появилась на сайте МВД России. В ней указано, что ведущая разыскивается по статье УК РФ, однако почему то не говорится, по какой именно.

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Ефросинина уже отреагировала на новый “статус”, отметив, что получила поздравлений больше, чем на день рождения.

— Нет, ну котики. Ну правильно же все пишут, когда хотят: Керч — Украина… Такие новости, а я на себя посмотрела и аж неудобно. Террористка, а физиономия помятая. Это какая ответственность. Что ни день, то радость, — сказала Маша.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Маша Ефросинина пытается донести до россиян правду. Она открыто говорит о том, что происходит в Украине, и все называет своими именами, что очень не нравится России.

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