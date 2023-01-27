Ведущую Машу Ефросинину внесли в список террористов и экстремистов РФ. Также ее объявили в розыск. Она уже отреагировала на это.

Так, данные о Ефросининой появились на официальном сайте Росфинмониторинга. Имя ведущей находится в реестре лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

— Физические лица: Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР, — указано на сайте.

Более того, карточка Маши появилась на сайте МВД России. В ней указано, что ведущая разыскивается по статье УК РФ, однако почему то не говорится, по какой именно.

Сейчас смотрят Ефросинина уже отреагировала на новый “статус”, отметив, что получила поздравлений больше, чем на день рождения. — Нет, ну котики. Ну правильно же все пишут, когда хотят: Керч — Украина… Такие новости, а я на себя посмотрела и аж неудобно. Террористка, а физиономия помятая. Это какая ответственность. Что ни день, то радость, — сказала Маша. Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Маша Ефросинина пытается донести до россиян правду. Она открыто говорит о том, что происходит в Украине, и все называет своими именами, что очень не нравится России. Читайте также: Говорил о любви к Украине и хвалил Зеленского: Ефросинина высказалась о Киркорове

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