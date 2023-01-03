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Продовження не буде. Netflix закриває серіал 1899

3 Січня 2023, 13:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сериал 1899

Стримінговий сервіс Netflix закриває німецький драматичний телесеріал із елементами містики та жахів 1899 після першого сезону. Це означає, що стрічка не отримає продовження.

Цю новину повідомив співавтор серіалу Баран бо Одар в Instagram, зазначивши, що всім причетним до 1899 хотілося б завершити цю історію наступними сезонами, проте не завжди все відбувається так, як хочеться.

– Це життя. Ми знаємо, що це розчарує мільйони фанатів, але ми хочемо подякувати вам від щирого серця за те, що ви були частиною цієї чудової пригоди. Ми тебе любимо. Ніколи не забувай, – написав Баран.

Лист до фанів також підписав партнер Одара та співавтор серіалу Янтьє Фрейз.

Зараз дивляться

Перший сезон телесеріалу складається із восьми епізодів. У творців були наміри зняти ще два сезони. Сюжет стрічки розповідає про пасажирів пароплава Цербера, які вирушають на ньому з Європи до Нью-Йорка.

Під час подорожі вони отримують сигнал лиха з корабля Прометей, який зник безвісти чотири місяці тому.

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