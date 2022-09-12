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Серіал Шантарам: де і коли дивитись екранізацію міжнародного бестселера

12 Вересня 2022, 13:03
Анна Голішевська Редакторка сайту
Шантарам: дата виходу
Джерело: Unsplash

На стримінговій платформі Apple TV вже восени вийде серіал Шантарам. Книжковий бестселер вирішили екранізувати ще в 2018 році, а телеекранізацією книги зайнялися Apple Inc.

Коли відбудеться прем’єра серіалу Шантарам

Прем’єра екранізації автобіографічного роману Грегорі Девіда Робертса Шантарам відбудеться 14 жовтня 2022 року. Головну роль у серіалі Шантарам зіграв Чарлі Ганнем, якого ви можете знати з гри в Джентльменах і З міркувань совісті. Також у серіалі знімалися Александр Сіддіг із Гострих картузів та Венсан Перес із фільму Секрет.

За сюжетом серіалу, як і в книзі, австралійця Ліна, який підсів на героїн, засуджують до великого тюремного терміну за пограбування. Він тікає з в’язниці і опиняється в Індії. У Бомбеї він видає себе за лікаря в нетрях. Через його зв’язки зі злочинністю він потрапляє до Афганістану і починає співпрацювати з босом мафії.

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Де дивитись серіал Шантарам

Фото – Unsplash

Перші три серії можна буде переглянути онлайн 14 жовтня на Apple TV. Наступні епізоди виходитимуть по одному випуску щотижня. Екранізація Шантарам налічує 10 серій. Останню з них можна буде переглянути 16 грудня.

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Apple TV зарубіжні серіали Серіал
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