На стриминговой платформе Apple TV уже этой осенью выйдет сериал Шантарам. Книжный бестселлер решили экранизировать еще в 2018 году, а телеэкранизацией книги занялись Apple Inc.

Когда состоится премьера сериала Шантарам

Премьера экранизации автобиографического романа Грегори Дэвида Робертса Шантарам состоится 14 октября 2022 года. Главную роль в сериале Шантарам сыграл Чарли Ханнэм которого вы можете знать по игре в Джентльменах и По соображениям совести. Также в сериале снимались Александр Сиддиг из Острых козырьков и Венсан Перес из фильма Секрет.

По сюжету сериала, как и в книге, подсевшего на героин австралийца Лина приговаривают к большому тюремному сроку за ограбление. Он сбегает из тюрьмы и оказывается в Индии. В Бомбее он выдает себя за врача в трущобах. Благодаря его связям с преступным миром он попадает в Афганистан и начинает сотрудничать с боссом мафии.

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Где смотреть сериал Шантарам

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Первые три серии можно будет посмотреть онлайн 14 октября на Apple TV. Следующие эпизоды будут выходить по одному выпуску еженедельно. Экранизация Шантарам будет состоять из 10 серий. Последнюю из них можно будет посмотреть 16 декабря.