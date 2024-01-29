29 грудня 2023 року на Netflix вийшов спіноф Паперового будинку — серіал Берлін.

Про що серіал Берлін та яким буде продовження цієї історії — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Серіал Берлін: що відомо

Іспанський кримінальний телесеріал Берлін розповідає про життя Андреса де Фонольоса на прізвисько Берлін. Він збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань та викрасти коштовності вартістю 44 млн євро. Це має відбутися всього за одну ніч.

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Сценаристами серіалу стали творці Паперового будинку — Естер Мартінес та Лобато Алекс Піна.

У головних ролях: Педро Алонсо, Трістан Ульоа, Мішель Хеннер, Бегона Варгас, Хуліо Пенья Фернандес. Другорядні ролі зіграли Найва Німрі, Міко Джеррі, Іціар Ітуньо, Мартін Аслан.

Прем’єра серіалу Берлін відбулася 29 грудня 2023 року на Netflix.

Мова оригіналу — іспанська. Українською мовою серіал дубльовано студією Так треба продакшн на замовлення компанії Netflix у 2023 році.

Про що серіал Берлін

У серіалі показано історію Андреса де Фонойоси на прізвисько Берлін. Він — один із найкращих грабіжників у всьому світі, який планує здійснити найамбіційніше пограбування за всю свою кар’єру. Берлін — харизматичний персонаж, що проявляє свою рішучість і суворість у роботі.

Разом із командою фахівців він має проникнути через катакомби до найбільшого аукціонного дому Франції та винести звідти коштовності на дуже велику суму. Допомагати Берліну в цьому будуть зломник замків Рой, експерт з електроніки Кейл, майстер на всі руки Брюс, професор коледжу Даміан, непередбачувана адреналінова наркоманка Кемерон. Що з цього вийде — глядачі дізнаються з восьми серій серіалу.

Дивіться офіційний трейлер серіалу Берлін

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Фото: кадр із серіалу Берлін / Netflix