29 декабря 2023 года на Netflix вышел спин-офф Бумажного дома — сериал Берлин.

О чем сериал Берлин и каким будет продолжение этой истории — читайте в материале Фактов ICTV.

Сериал Берлин: что известно

Испанский криминальный телесериал Берлин рассказывает о жизни Андреса де Фонольоса по прозвищу Берлин. Он собирает команду в Париже, чтобы осуществить одно из самых амбициозных ограблений и похитить драгоценности стоимостью 44 млн евро. Это должно произойти всего за одну ночь.

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Сценаристами сериала стали создатели Бумажного дома — Эстер Мартинес и Лобато Алекс Пина.

В главных ролях: Педро Алонсо, Тристан Ульоа, Мишель Хеннер, Бегона Варгас, Хулио Пенья Фернандес. Второстепенные роли сыграли Найва Нимри, Мико Джерри, Ициар Итуньо, Мартин Аслан.

Премьера сериала Берлин состоялась 29 декабря 2023 года на Netflix.

Язык оригинала — испанский. На украинском языке сериал дублирован студией Так треба продакшн по заказу компании Netflix в 2023 году.

О чем сериал Берлин

В сериале показана история Андреса де Фонойосы на прозвище Берлин. Он — один из лучших грабителей во всем мире, который планирует осуществить самое амбициозное ограбление за всю свою карьеру. Берлин — харизматичный персонаж, проявляющий свою решительность и суровость в работе.

Вместе с командой специалистов он должен проникнуть через катакомбы в крупнейший аукционный дом Франции и вынести оттуда драгоценности на очень большую сумму. Помогать Берлину в этом будут взломщик замков Рой, эксперт по электронике Кейл, мастер на все руки Брюс, профессор колледжа Дамиан, непредсказуемая адреналиновая наркоманка Кэмерон. Что из этого получится — зрители узнают из восьми серий сериала.

Смотрите официальный трейлер сериала Берлин

Фото: кадр из сериала Берлин / Netflix