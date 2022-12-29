Телеведучий і волонтер Сергій Притула зізнався, як переживає розлуку з сім’єю, і розповів, як говорить із дітьми про війну.

24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, дружина Сергія Катерина та дві їхні доньки гостювали у його мами в Тернопільській області. У Києві Притула залишився з сином Дмитром. Каже, тоді стояло питання про те, як вивезти його.

– Це не важке, а правильне рішення, оскільки доля Києва на той момент нікому не була відома. Ми з колегами по фонду розуміли – залишаємося до переможного кінця, що і сталося. Але для мене як для батька найважливіше – це безпека моїх дітей, – сказав Сергій.

Зараз дивляться

Додає, йому важко говорити про сім’ю і стосунки на тлі всього жаху, який переживають українці. Живе з переконанням, що якась історія, коли публічні люди розповідають про своє особисте життя, до 24 лютого була більш доречна, ніж зараз.

– Зараз є сім’ї, в яких зруйнувалися стосунки через війну. Я розумію, що є сім’ї, де діти більше ніколи не зможуть обійняти тата чи маму. Є сім’ї, де мама і тато більше не зможуть обійняти свою дитину, – зазначив Притула.

Також Сергій каже, 14-річному синові Дмитру не потрібно було нічого пояснювати про війну, оскільки він все сам розуміє. Ба більше, у 2014 році йому було шість років, тому він росте паралельно з війною.

– Наприклад, останні кілька років, коли я їздив в АТО або навіть зараз, коли ми їздимо з конвоєм, зазвичай у ці кілька днів я намагався не турбувати дружину або маму цією інформацією. Кажу їм, що я на роботі. А Дмитро знав, де я. Це наша пацаняча історія, – поділився Притула.

Каже, Стефанія ще нічого не розуміє в силу свого віку – зараз їй один рік. А п’ятирічна Соломія розуміє все.