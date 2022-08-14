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Секс-символ 1960-х: 95-річна акторка Джина Лоллобриджида йде в політику

14 Серпня 2022, 14:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джина Лоллобриджида
Джерело: Depositphotos

Італійська актриса Джина Лоллобриджида висунулася кандидатом у парламент Італії у віці 95 років. Зірка хоче спробувати себе у політиці, і зараз вона має всі шанси стати чиновником.

Артистка збирається піти у депутати від політичної освіти Суверенна та народна Італія, причому йде поза списком, щоб подолати мінімальний бар’єр 3% виборців.

Вибори в Італії до верхньої палати відбудуться 25 вересня 2022 року.

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Луїджина Лоллобриджида – одна з найвідоміших італійських актрис. Вона була на вершині популярності у 1950-і та 1960-і роки, коли вважалася секс-символом. Перед успішною акторською кар’єрою, вона спробувала себе у ролі учасника конкурсів краси. У 1947 році вона посіла третє місце на конкурсі Міс Італія, після чого присвятила своє життя кіно.

За свій талант вона була номінована на премію BAFTA, а також отримала Золотий глобус.

Джина багато разів з’являлася на обкладинках барвистих журналів, а у 1970-х роках займалася фотожурналістикою. Саме тоді їй удалося взяти ексклюзивне інтерв’ю з Фіделем Кастро, комуністичним диктатором Куби.

Наприкінці дев’яностих Лоллобриджида спробувала свої сили у політиці. 1999 року балотувалася до Європарламенту, але безуспішно.

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Джерело
Vanity Fair
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