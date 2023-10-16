Сара Джессіка Паркер виступить у ролі виконавчої продюсерки документального фільму про українських артистів балету під назвою Front Row (Перший ряд). За словами зірки, це буде розповідь про наполегливість і стан людини на тлі жорстоких випробувань війною.

В центрі стрічки режисерки Міріам Ґутманн – історія групи українських танцюристів в еміграції, що створюють нову трупу Об’єднаний український балет. У Вашингтоні провідний артист Олексій Ратманський знайомиться з військовим Олександром, який втратив ноги під час бою на кордоні України з Росією. Між ними зав’язується дружба, Олександра приймають у балетну трупу. Він сповнений рішучості танцювати, попри все.

– Це велика честь – допомогти цим танцюристам розповісти свої історії через силу, красу і міць балету, – зазначила Паркер.

Front Row є не лише історією про творчість та війну, а й історією людських емоцій і рефлексій. Фільм передасть це за допомогою відеорозмов між танцівниками та їхніми рідними, що залишилися в Україні. Також стрічка підійме тему синдрому вцілілого, коли людина відчуває провину за те, що їй вдалося вижити в умовах страшних випробувань війни.

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Завершити роботу над фільмом команда Ґутманн і Паркер планують у 2024 році.