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Сара Джесіка Паркер розповість про війну в Україні через документальне кіно

16 Жовтня 2023, 19:13
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Сара Джесіка Паркер
Джерело: Getty Images

Сара Джессіка Паркер виступить у ролі виконавчої продюсерки документального фільму про українських артистів балету під назвою Front Row (Перший ряд). За словами зірки, це буде розповідь про наполегливість і стан людини на тлі жорстоких випробувань війною.

В центрі стрічки режисерки Міріам Ґутманн – історія групи українських танцюристів в еміграції, що створюють нову трупу Об’єднаний український балет. У Вашингтоні провідний артист Олексій Ратманський знайомиться з військовим Олександром, який втратив ноги під час бою на кордоні України з Росією. Між ними зав’язується дружба, Олександра приймають у балетну трупу. Він сповнений рішучості танцювати, попри все.

– Це велика честь – допомогти цим танцюристам розповісти свої історії через силу, красу і міць балету, – зазначила Паркер.

Front Row є не лише історією про творчість та війну, а й історією людських емоцій і рефлексій. Фільм передасть це за допомогою відеорозмов між танцівниками та їхніми рідними, що залишилися в Україні. Також стрічка підійме тему синдрому вцілілого, коли людина відчуває провину за те, що їй вдалося вижити в умовах страшних випробувань війни.

Зараз дивляться

Завершити роботу над фільмом команда Ґутманн і Паркер планують у 2024 році.

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Джерело
Variety
Теги
Балет Війна в Україні Сара Джесіка Паркер
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