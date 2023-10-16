Сара Джессика Паркер выступит в роли исполнительного продюсера документального фильма об украинских артистах балета под названием Front Row (Первый ряд). По словам звезды, это будет рассказ о настойчивости и состоянии человека на фоне жестоких испытаний войной.

В центре ленты режиссера Мириам Гутманн — история группы украинских танцоров в эмиграции, которые создают новую труппу Объединенный украинский балет. В Вашингтоне ведущий артист Алексей Ратманский знакомится с военным Александром, потерявшим ноги во время боя на границе Украины с Россией. Между ними завязывается дружба, Александра принимают в балетную труппу. Он полон решимости танцевать, несмотря ни на что.

— Это большая честь помочь этим танцорам рассказать свои истории через силу, красоту и мощь балета, — отметила Паркер.

Front Row является не только историей о творчестве и войне, но и историей человеческих эмоций и рефлексий. Фильм передаст это с помощью видеоразговоров между танцорами и их родными, которые остались в Украине. Также лента поднимет тему синдрома выжившего, когда человек чувствует вину за то, что ему пришлось выжить в условиях страшных испытаний войны.

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Завершить работу над фильмом команда Гутманн и Паркер планируют в 2024 году.