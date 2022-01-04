Фронтвумен українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як 2021 рік вплинув на їхній колектив і чому російськомовну музику слухають більше.

– Як вам вдалося досягти успіху в українськомовному сегменті?

– Українськомовний контент має бути конкурентоспроможним – це основне. Люди не слухатимуть музику лише тому, що вона українськомовна. Вона справді має бути крутою, цікавою, популярною, індивідуальною, зрозумілою. Тобто вона має бути конкурентоспроможною.

Ми намагаємось робити її у своєму стилі. Ми таки граємо рок, це не попсова музика на багатотисячну аудиторію, у нас своя публіка. Ми робимо все дуже якісно, ​​дуже багато працюємо над музикою, кліпами, образами та концертами.

У нас дуже велика конкуренція з російськомовним ринком, з міжнародним ринком, англомовним. Тому тут тяжко.

– Ви не соромитесь того, що ви популярні лише у своїй ніші?

– Ми визнаємо, що ми у своїй ніші. Проте все ж таки ми знаходимо компроміс між тим, щоб бути цікавими для великої аудиторії, і при цьому не втрачати себе.

– Як визначається успіх пісні? Як ви створюєте потрібні мелодії та інтонації?

– Ми намагаємось орієнтуватися на свій смак, бо якщо це подобається нам, то це йде від серця. Ми самі пишемо свою музику, не купуємо. Сказати, що буде хітом, неможливо. Це лотерея. Якби всі знали, як написати хіт, то всі були б популярними артистами.

Ми можемо тільки від серця писати про кохання, про те, що ми знаємо, що викличе драйв. Ми вміємо робити так, щоб люди стрибали під наші пісні, танцювали під них чи плакали.

Я впевнена, що музика має викликати емоцію. Це можуть бути сльози, драйв, танець. Але я не люблю нейтральної музики. На жаль, наразі тенденція йде до нейтральних пісень… Але ми знаходимо середину.

– Як 2021 рік вплинув на гурт The Hardkiss і на український шоу-бізнес?

– 2021 рік для нашого гурту був певною реанімацією після дуже важкого 2020 карантинного року. Рік у локдауні, ми трохи оживаємо, поїхали в тур – у нас було 38 аншлагових концертів.

Ми об’їхали всю Україну, виступали на великих фестивалях, та й ми готуємось до нашого Олімпійського, 18 червня, який відбудеться у 2022 році. Це велике шоу, до якого треба готуватися. Ми написали новий альбом.

Ми оживали, і довкола шоу-бізнес також. Карантин зробив якесь відсіювання сильних і великих артистів від слабких. Дуже важко зараз буде початківцям, тим, хто тільки-но починає свій шлях. Я їм не заздрю.

– Ось це відсіювання артистів зіграло вам на руку чи ні?

– У The Hardkiss дуже мало конкуренції, тому що рок-музика з жіночим вокалом. У нашій країні такого мало. Тому мені важко говорити про якусь конкуренцію.

Звичайно, є квоти на радіо, те, що якийсь час не було тут російських артистів, які гастролювали – це, звичайно, сприятливо вплинуло на українську музику, це дало поштовх. Люди почали ходити та слухати саме українських виконавців.

– Чому в Spotify перші п’ять рядків у топі завжди займають російські чи білоруські артисти? Як це відбувається?

– Досі в Україні немає офісів Apple Music і Spotify. Офіси розташовані в Росії, тому ви можете самі зробити висновки, звідки походять ці тенденції, графіки, плейлисти, які пропонують українському слухачеві. Хотілося б, звичайно, мати офіси в нашій країні, які б аналізували наш ринок, які б якось допомагали і просували в Україні українську музику.

В YouTube також, ось ми нещодавно випустили кліп Сестра і він тримався в топі десь тиждень, але на перших чартах все одно були російські артисти. Це неможливо подолати… Просто більше людей російськомовних у світі, українськомовні люди слухають у меншій кількості музику.

Ніколи український артист не зможе зібрати понад 20 млн переглядів. Я вже не говорю про якісь мільярди, це просто неможливо фізично. Тому багато артистів обирають російськомовний шлях.

– Чому покоління Z віддає перевагу російськомовній музиці?

– Тому що вибір не такий уже й великий українськомовного контенту. Тобто наразі в усьому світі топ – реп-музика, яка в Україні тільки починає набирати обертів. Тільки з’являються такі артисти, справді з класною музикою, на кшталт Alyona Alyona, Kalush.

Плюс TikTok. Не забувайте, що всі тренди зараз задає саме ця платформа. В якій українськомовного контенту майже немає. Російські пісні, що залітають у тренди, потім перекидаються і на YouTube.

Люди чують, шукають цю музику в YouTube, це все ось такий процес, механізм. Ми, як українськомовні артисти, можемо просто сподіватися, що наші пісні народжуватимуться хітами, які почують завдяки радіо чи інтернету. Обов’язково у класної музики буде своя аудиторія, але не надто велика.