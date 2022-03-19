Рибчинський: Ми – нація, яка творить нову історію, ми перемагаємо диявола

Народний артист України Юрій Рибчинський переконаний, зараз українці творять нову історію і рятують не тільки самих себе, а й усю цивілізацію.

– Я вірю в нашу перемогу , це надихає мене жити сьогоднішнім і завтрашнім днем, вірити в нашу армію та президента, в усіх, хто наближає наш день перемоги.

Наш народ показав себе як велика нація, ми сперечалися у мирні часи, ми чубилися, голосували за різних людей. Сьогодні ми стали єдині як ніколи.

Весь світ у захваті від нас, від українців. Виявилося, що ми на сьогодні є нація, яка творить нову історію. Ми перемагаємо диявола, ми перемагаємо пітьму. Нам випала така честь. Ми платимо за це життями, кров’ю, але ми рятуємо не тільки себе, ми рятуємо цивілізацію та все, що нам дав Бог – землю, небо, щастя, волю, пісню, – зазначив Рибчинський в ефірі загальнонаціонального марафону.

Поет зізнався, що зараз проїхав багато українських міст і переконався – усі цивільні українці стали армією.

– Після двох Майданів я думав, що ми досягли піку об’єднаності та рішучості. Виявляється, той запас сили, натхнення, віри в себе в нас іще не вичерпано, – додав Рибчинський.