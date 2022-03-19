Рыбчинский: Мы – нация, которая творит новую историю, мы побеждаем дьявола

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский убежден, что сейчас украинцы творят новую историю и спасают не только самих себя, но и всю цивилизацию.

– Я верю в нашу победу, это вдохновляет меня жить сегодняшним и завтрашним днем, верить в нашу армию и президента, во всех, кто приближает наш день победы.

Наш народ показал себя как великая нация, мы спорили в мирные времена, мы ссорились, голосовали за разных людей. Сегодня мы стали едиными, как никогда.

Весь мир в восторге от нас, украинцев. Оказалось, что мы сегодня — нация, которая творит новую историю. Мы побеждаем дьявола, мы побеждаем тьму. Нам представилась такая честь. Мы платим за это жизнью, кровью, но мы спасаем не только себя, мы спасаем цивилизацию и все, что нам дал Бог – землю, небо, счастье, волю, песню, – отметил Рыбчинский в эфире общенационального марафона.

Поэт признался, что сейчас проехал много украинских городов и убедился – все гражданские украинцы стали армией.

– После двух Майданов я думал, что мы достигли пика объединенности и решительности. Оказывается, запас силы, вдохновения, веры в себя у нас еще не исчерпан, — добавил Рыбчинский.