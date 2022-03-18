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Катя Бльостка: Поки ми під кулями клепаємо мемчики, ми ще дамо дрозда

18 Березня 2022, 11:47
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Катя Бльостка: Поки ми під кулями клепаємо мемчики, ми ще дамо дрозда

Українська блогерка Катя Бльостка, яка живе в США, розповіла про власну гумористичну зброю у боротьбі з Росією. В ефірі загальнонаціонального марафону вона розповіла, як зберігати позитив навіть в умовах війни.

– Гумор і сила – взаємопов’язані поняття. Поки ми у найскладніших ситуаціях знаходимо, з чого посміятися, поки ми під кулями клепаємо мемчики, ми ще дамо дрозда! Повоюємо і переможемо! – переконана Катя Бльостка.

Блогерка переконана, війна має багато фронтів. Аби бути по-справжньою корисною, необхідно займати той, де ти можеш боротися і бути найбільш результативним.

– Немає нічого поганого в тому, що мати, рятуючи своїх дітей, вивозить їх закордон. Так само немає нічого поганого в тому, що вона вирішує залишитися на своїй землі. Немає єдиного загальноприйнятого сценарію. Просто ухвали рішення і роби те, що можеш, – додала вона.

Окрім гумористичної складової, Катя Бльостка веде потужну інформаційну боротьбу в Instagram.

– 99% моєї аудиторії – притомні люди, які називають війну війною, які називають Путіна терористом, які посилають російський військовий корабель туди, де йому місце. Тому 1%, який зловживає бояришніком і пише нісенітниці, я не маю потреби щось доказувати. Якщо до цієї пори люди не розібралися, що відбувається, то вони пропащі, – переконана блогерка.

У США Катерина виховує чотирьох синів. Жінка зізнається, про війну в Україні дітям розповідає доступно. Хлопці переживають і попри свій вік розуміють, що це велика катастрофа для українського народу.

Сама Катя Бльостка впевнена, Україна вистоїть і переможе путінські війська.

– Я вже заготувала три пляшки найкращого просекко на день перемоги і рахую дні, щоб його випити. Я не вірю, я знаю, що перемога за нами! 100%!

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Теги
Блогер , Війна в Україні
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