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Роздавала солодощі і співала пісні: Могилевська під час тривоги спустилася в метро Києва

10 Жовтня 2022, 14:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Роздавала солодощі і співала пісні: Могилевська під час тривоги спустилася в метро Києва
Джерело: Наталя Могилевська

Співачка Наталія Могилевська під час масштабної ракетної атаки 10 жовтня спустилася в метро Києва. Там артистка разом з мирними жителями ховалися від ворожих обстрілів.

Українці мило зустріли виконавицю, вони підходили до неї обніматися і фотографуватися. Також Наталя заспівала легендарну пісню Ой у лузі червона калина. Люди, що перечікували повітряну тривогу, їй підспівували.

Крім того, артистка ходила по вагонах і пригощала українців солодощами.

Зараз дивляться

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни Наталя залишається в Києві. Це вже не вперше, коли під час тривоги співачка спускається в метро, щоб підтримати громадян нашої країни в цей важкий час.

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Метро Наталя Могилевська Ракетні удари Росії
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