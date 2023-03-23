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Росіяни не вірили, що гелікоптери залетіли на Азовсталь: трейлер документальної стрічки Сталеві птахи

23 Березня 2023, 21:07
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сталеві птахи

Вийшов офіційний трейлер нового документального фільму під назвою Сталеві птахи від режисера Сергія Сторожева.

Картина розповідає про безпрецедентну повітряно-десантну спецоперацію української розвідки України в оточеному росіянами Маріуполі заради порятунку захисників Азовсталі.

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– Ви колись бачили щось схоже? Мабуть, ні, – каже у трейлері керівник української розвідки Кирило Буданов.

Знімання відбувалися за підтримки ГУР МО України, Сухопутних військ ЗСУ та ОЗСП Азов.

Робота над фільмом тривала впродовж року. Автори опрацювали величезний масив історичних матеріалів і записали свідчення учасників тих подій.

–Сталеві птахи – це робота про ризик життям заради життя, про надію, яка з’являється у пік відчаю, – зазначили у пресслужбі розвідки.

За словами режисера Сергія Сторожева, наразі триває монтаж Сталевих птахів, а прем’єра запланована на травень 2023 року.

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Джерело
ГУР
Теги
Азовсталь Українське кіно Фільм
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