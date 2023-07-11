Голлівудський актор Джонні Депп планує нібито відвідати РФ, щоб записати трек з одним із гуртів країни-агресора – Яморе.

За відвідування Росії та зйомку в кліпі до треку зірка Піратів Карибського моря зажадав кругленьку суму, йдеться про $370 тис. У достовірність інформації повірити складно, адже її поширюють росЗМІ.

Також росіяни пообіцяли Деппу екскурсію містами країни-агесора і навіть затвердили маршрут – Калінінград – Зеленоградськ – Куршська коса – Світлогорськ – селище Бурштинове. Переговори нібито велися два роки, а сам процес зупиняло розлучення Деппа з акторкою Ембер Герд.

Учасники гурту також зазначили, що Джонні простий у спілкуванні і за кілька тижнів у них має відбутися відеодзвінок, щоб усе обговорити.

– Хвилююче, звичайно, хоча Джонні дуже простий у спілкуванні, не вдає з себе нікого. Класний мужик. Уже активно йде підготовка до його приїзду, а усвідомлення, що це не сон, ще не прийшло, – процитували співрозмовника пропагандисти.

Сам Джонні з цього приводу нічого не говорить. Однак якщо це правда, то він ризикує назавжди втратити частину своєї української аудиторії.

Позиція Деппа щодо війни в Україні, яку розв’язала РФ, неоднозначна. Нещодавно гурт Hollywood Vampires, учасником якого також є актор, під час свого виступу показав кадри з війни та український прапор. Також Джонні підтримав революційні події в Україні у 2014 році.

Варто відзначити, що в 2013 і 2018 роках актор приїжджав до РФ. Чи приїде він до країни-агресора цього разу – скоро дізнаємося.