Американський актор Джонні Депп зізнався, що віддає перевагу спокійному життю в графстві Сомерсет на південному заході Англії і є сором’язливою людиною.

У Сомерсеті у Деппа є маєток у стилі абатства Даунтон, площа якого майже 344 гектари. Його він купив у 2014 році за 13 млн фунтів, на той момент це було майже $22 млн. В маєтку 12 спалень і вісім ванних кімнат, сади і мисливський майданчик.

– Я просто люблю місця з характером. Британці класні й зустрінуть вас як сусіда, не виходячи за рамки. Мені подобається ходити різними місцями, бачити речі та зустрічатися з людьми, але я не такий екстраверт, як думають люди, – поділився Джонні.

Актор додав, що насправді є доволі сором’язливою людиною, а в Сомерсеті він може бути собою, що йому дуже імпонує.

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