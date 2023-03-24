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Я доволі сором’язливий: Джонні Депп розповів, якому життю віддає перевагу

24 Березня 2023, 14:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Я доволі сором’язливий: Джонні Депп розповів, якому життю віддає перевагу
Джерело: Depositphotos

Американський актор Джонні Депп зізнався, що віддає перевагу спокійному життю в графстві Сомерсет на південному заході Англії і є сором’язливою людиною.

У Сомерсеті у Деппа є маєток у стилі абатства Даунтон, площа якого майже 344 гектари. Його він купив у 2014 році за 13 млн фунтів, на той момент це було майже $22 млн. В маєтку 12 спалень і вісім ванних кімнат, сади і мисливський майданчик.

– Я просто люблю місця з характером. Британці класні й зустрінуть вас як сусіда, не виходячи за рамки. Мені подобається ходити різними місцями, бачити речі та зустрічатися з людьми, але я не такий екстраверт, як думають люди, – поділився Джонні.

Актор додав, що насправді є доволі сором’язливою людиною, а в Сомерсеті він може бути собою, що йому дуже імпонує.

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– Я можу ходити в магазини, не будучи оточеним людьми, які хочуть зробити селфі. Я не заперечую проти цього до певного моменту, але іноді тут стає надто багатолюдно, – сказав Джонні.

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Джерело
Daily Mail
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Джонні Депп
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