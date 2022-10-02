Звезда Звездных воин Марк Хэмилл сказал, что Украине нужно больше дронов для более ефективного сопротивления в полномасштабной войне с Россией. Актер сравнил Москву с темной стороной силы в серии фильмов.

Также он выразил свое восхищение президенту Украины Владимиру Зеленскому, которым был назначен послом фандрейзинговой платформы United24. Теперь Хэммил помогает нашей стране собирать на армию дронов.

— Звездные войны всегда были сказкой для детей, а сказки — это нравоучительные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с Россией, вторгающейся в суверенную нацию. Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у русских, — отметил Хэмилл.

Марк добавил, что очарован не только Владимиром Зеленским, но и всем украинским народом.

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