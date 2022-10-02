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Россия — империя зла: Марк Хэмилл призвал предоставить Украине больше беспилотников

2 октября 2022, 14:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Россия — империя зла: Марк Хэмилл призвал предоставить Украине больше беспилотников
Источник: Depositphotos

Звезда Звездных воин Марк Хэмилл сказал, что Украине нужно больше дронов для более ефективного сопротивления в полномасштабной войне с Россией. Актер сравнил Москву с темной стороной силы в серии фильмов.

Также он выразил свое восхищение президенту Украины Владимиру Зеленскому, которым был назначен послом фандрейзинговой платформы United24. Теперь Хэммил помогает нашей стране собирать на армию дронов.

Звездные войны всегда были сказкой для детей, а сказки — это нравоучительные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с Россией, вторгающейся в суверенную нацию. Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у русских, — отметил Хэмилл.

Марк добавил, что очарован не только Владимиром Зеленским, но и всем украинским народом.

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— Я был действительно очарован этим человеком… Поскольку он абсолютний герой. И украинский народ вдохновляет, — сказал актер.

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Источник
The Guardian
Теги
Актор Зоряні війни Підтримка України
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