Робити тревел під час війни в Україні – це суцільний форс-мажор: як знімали новий сезон LeМаршрутки

5 грудня на Новому каналі стартує третій сезон проєкту LeМаршрутка, який зняли влітку 2022 року. Глядачі побачать вісім епізодів подорожей Лесі Нікітюк нашою незламною країною. Команда проєкту ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла про залаштунки, найскладніші та найнапруженіші моменти зйомок.

– Знімати тревел-проєкт під час воєнного стану в Україні – це суцільний форс-мажор. Безліч усього непередбачуваного, тому багато які моменти ми вирішували по ходу. Намагалися обійти небезпечні моменти. Приміром, планували знімати в Одесі та Запоріжжі, але в останній момент відмовилися, – зізнається продюсер проєкту Гурген Костанян.

Водій маршрутки Богдан Богданович, роль якого виконує Ігор Новінчук, каже, що хоч куди б їхала знімальна група, насамперед думали про безпеку, не нехтували сигналами повітряної тривоги.

– Ми спускалися в бомбосховище з гітарою, наш режисер грав, а ми співали. І з кожною наступною тривогою розвивалася ще більша ненависть до тієї недораси людей, що називають себе росіянами, – розповідає він.

Зараз дивляться

Режисер-постановник проєкту, про якого говорить Ігор, Олександр Мудрик зізнається, що зйомки у нинішніх реаліях не можуть бути легкими. Та все ж їх не порівняти зі щоденними подвигами наших захисників.

– За мирних часів широкій публіці завжди було цікаво, хто, де і як наражав себе на небезпеку. Сьогодні небезпеки навколо нас, м’яко кажучи, стало стільки, що кожному хотілося б її поменше. Чи можна назвати небезпечними наші зйомки окопів у Рудому лісі чи виїзд на розмінування з групою саперів? Можливо, за мірками мирного часу, так. Але чи йде такий ризик хоч у якесь порівняння зі щоденною роботою рядового військового Збройних сил України? Чесно – язик не повертається говорити про небезпеку на зйомках.

На всіх подібних локаціях ми чітко виконували інструкції військових та беззаперечно дотримувались усіх правил безпеки. Чого раджу і всім глядачам. От якщо стоїть табличка “ліс заміновано”, то навіщо туди лізти по гриби або по ялинку? Бог милував, усі члени знімальної групи завершили зйомки сезону живими та неушкодженими, – розповідає він.

А для ведучої LeМаршрутки Лесі Нікітюк найскладнішим, чи то найболіснішим було зовсім інше.