Делать тревел во время войны в Украине – это сплошной форс-мажор: как снимали новый сезон LeМаршрутки

5 декабря на Новом канале стартует третий сезон проекта LeМаршрутка, снятого летом 2022 года. Зрители увидят восемь эпизодов путешествий Леси Никитюк по нашей несокрушимой стране. Команда проекта эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала о закулисье, сложных и напряженных моментах съемок.

– Снимать тревел-проект во время военного положения в Украине – это сплошной форс-мажор. Множество всего непредсказуемого, поэтому многие моменты мы решали по ходу. Пытались обойти опасные моменты. Например, планировали снимать в Одессе и Запорожье, но в последний момент отказались, – признается продюсер проекта Гурген Костанян.

Водитель маршрутки Богдан Богданович, роль которого исполняет Игорь Новинчук, говорит, что куда бы ни ехала съемочная группа, прежде всего думали о безопасности, не пренебрегали сигналами воздушной тревоги.

– Мы спускались в бомбоубежище с гитарой, наш режиссер играл, а мы пели. И с каждой последующей тревогой развивалась еще большая ненависть к той недорасе людей, которые называют себя русскими, – рассказывает он.

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Режиссер-постановщик проекта, о котором говорит Игорь, Александр Мудрик признается, что съемки в нынешних реалиях не могут быть легкими. И все же их не сравнить с ежедневными подвигами наших защитников.

– В мирные времена широкой публике всегда было интересно, кто, где и как подвергал себя опасности. Сегодня опасности вокруг нас, мягко говоря, стало столько, что каждому хотелось бы поменьше. Можно ли назвать опасными наши съемки окопов в Рыжем лесу или выезд на разминирование с группой саперов? Возможно, по меркам мирного времени, да. Но идет ли такой риск хоть в какое-то сравнение с ежедневной работой рядового военного Вооруженных сил Украины? Честно – язык не поворачивается говорить об опасности на съемках.

На всех подобных локациях мы четко следовали инструкциям военных и безоговорочно соблюдали все правила безопасности. Чего советую и всем зрителям. Вот если стоит табличка “лес заминирован”, то зачем туда лезть за грибами или елкой? Бог миловал, все члены съемочной группы завершили съемки сезона живыми и невредимыми, – рассказывает он.

А для ведущей LeМаршрутки Леси Никитюк самым сложным и самым болезненным было совсем другое.