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Пісня Ротару на новий лад: Нікітюк заспівала про звільнення Херсона і тризуб на Кремлі

16 Листопада 2022, 18:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників своїми музичними здібностями. Артистка презентувала композицію Тільки тільки за мотивами пісні Софії Ротару Только этого мало.

У треку Леся заспівала про звільнення Херсона, до якого 11 листопада зайшли ЗСУ, зазначивши, що українцям цього замало. Далі Нікітюк згадала Донбас, Луганськ і півострів Крим, наголосивши, що і повернення цих територій додому буде нам замало.

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Посміялася ведуча і з Кремля, зазначивши, що коли на ньому буде тризуб, то все одно цього буде недостатньо.

Користувачі мережі оцінили жартівливу пісню Лесі, зазначивши, що чекають вже наступного хіта.

  • Браво, Лесюню! Давно чекала на твій новий хіт! Це саме те, що треба зараз!
  • Олеся Іванівна, це хіт! Чекаємо на наступний шедевр.
  • Клас. Хочеться слухати і слухати.
  • Точно, все так і буде!
  • Леся, це вогонь! – Пишуть у коментарях під піснею.
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Леся Нікітюк Пісня Софія Ротару
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