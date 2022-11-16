Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників своїми музичними здібностями. Артистка презентувала композицію Тільки тільки за мотивами пісні Софії Ротару Только этого мало.
У треку Леся заспівала про звільнення Херсона, до якого 11 листопада зайшли ЗСУ, зазначивши, що українцям цього замало. Далі Нікітюк згадала Донбас, Луганськ і півострів Крим, наголосивши, що і повернення цих територій додому буде нам замало.
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Посміялася ведуча і з Кремля, зазначивши, що коли на ньому буде тризуб, то все одно цього буде недостатньо.
Користувачі мережі оцінили жартівливу пісню Лесі, зазначивши, що чекають вже наступного хіта.
- Браво, Лесюню! Давно чекала на твій новий хіт! Це саме те, що треба зараз!
- Олеся Іванівна, це хіт! Чекаємо на наступний шедевр.
- Клас. Хочеться слухати і слухати.
- Точно, все так і буде!
- Леся, це вогонь! – Пишуть у коментарях під піснею.