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Режисер Мартін Скорсезе підтримав українців сильною промовою: молиться за нашу перемогу

18 Січня 2023, 20:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
МАртин Скорсезе
Джерело: Getty Images

Відомий режисер Мартін Скорсезе підтримав українців на фоні війни із РФ. Зробив це він за допомогою відео, в якому звернувся до українського народу.

Ролик опублікували на сторінці United24.

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У ньому Скорсезе заявив, що молиться за перемогу нашого народу в цій війні, а також за поразку РФ.

– У цей момент ваш дух, сила вашого духу, як світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб він був досить яскравим, щоб провести вас крізь цю темряву, – сказав режисер.

Нагадаємо, що Мартін Скорсезе – легенда індустрії кіно. Він є лауреатом Оскара за свою режисерську діяльність. Він зняв десятки культових фільмів, серед яких Вовк із Волл-стріт, Славні хлопці, Шалений бик та Таксист.

Багато всесвітньо відомих режисерів допомагають нашій країні не лише словами, а й справою. Наприклад, Кшиштоф Зануссі дав притулок у своїх будинках шість сімей з України, які були змушені залишити своє житло через повномасштабну війну, розв’язану РФ.

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Війна в Україні
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