Отношения Холостячки Златы Огневич с Андреем Задворным развивались довольно активно, начиная с первой встречи.

Знакомство с Андреем зрителям показали одним из первых. 32-летний бизнесмен, который занимается изготовлением деревянных игрушек, еще тогда заявил, что Злата Огневич вызывает у него теплые и трепетные чувства, потому он решил принять участие в проекте и побороться за ее сердце.

А вот первое их свидание было довольно напряженным. Андрей со Златой отправился кататься на мотоциклах по бездорожью. Холостячка тогда откровенно говорила, что ей нравится, а что нет в таком развлечении. На что Задворный назвал ее курицей в шутку.

— Если вы думаете, что в этом проекте выбирает только Злата – вы ошибаетесь. Я тоже решаю, подходит мне эта девушка или нет. Я тоже тестирую ее, производя определенные “вбрасывания” и глядя на ее реакцию. Я не хочу и не буду строить отношения с курицей, – отметил бизнесмен тогда после эфира.

В рамках этого свидания Злата получила сильную травму, но на Андрея не обиделась и вручила ему розу.

Кстати, второй поцелуй на проекте был у Златы именно с Андреем, всего через несколько минут после первого с Дмитрием Шевченко. Это произошло в рамках группового свидания на Кипре.

Несмотря на некий прорыв в отношениях, у Андрея и Златы был период, когда им было сложно найти общий язык. Сначала Холостячке не понравилось, что Задворный рассказал всем о поцелуе, а потом его ревность начала вызывать вопросы. Андрея разрывало от того, что он не ходит на свидания, а у других участников в этот момент отношения со Златой активно развиваются. Найти общий язык у пары получилось лишь в Одессе. Тогда они отправились на очень романтичное свидание. Они и полетали, и грязью друг друга мазали, и в ресторане ужинали.

Также особым моментом стало знакомство Златы Огневич с дочерью Андрея Кирой. На прошлой неделе участники должны были показать свою жизнь Холостячке. Задворный показал производство, а затем привез Злату в офис, куда пришли его экс-супруга и дочь. Поначалу певице было неловко от такого знакомства, однако ее очень удивило, что экс-супруга Андрея очень хорошо о нем отзывается. Со своей стороны, Злата презентовала несколько подарков для Киры. Девочка была в восторге.

Также крайне мило и душевно прошло знакомство с родителями Андрея. Встреча Злате понравилась. Даже строгий отец Задворного отметил, что хотел бы видеть певицу вместе с его сыном.

Перед знакомством с родителями Златы Андрей вместе с Холостячкой пошел в тату-салон. Там он прошел первый сеанс удаления татуировки, которую он когда-то сделал со своей бывшей девушкой.

Затем пара отправилась на встречу с семьей Огневич. В целом все прошло хорошо. Однако сестру Златы расстроил вопрос Андрея о том, пришла ли певица на проект за пиаром.

Родителям Златы понравилось, что у него есть семейный опыт.