Американська співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram знімком українського кота-блогера на прізвисько Степан.
Зірка опублікувала його фото, зроблене біля келиха з вином. У кадрі Степан сидить, спершись краєм лапи на стіл і дивиться в камеру.
– Якщо я час від часу пропадаю, ви можете знайти мене десь із цим котом, – підписала фото Брітні Спірс.
Публікація співачки зібрала понад мільйон лайків та 9 тис. коментарів. Крім того, деякі користувачі впізнали Степана, зазначивши, що тепер про нього говоритимуть в усьому світі.
- Брітні Спірс зробила репост кота Степана!
- Оце реклама Степану!
- На нього чекає величезний успіх, сама Брітні!
- Кіт Степан крутий.
- Сказати, що я очманіла – нічого не сказати.
- У мене щелепа відвисла зранку. Це світове визнання Степана!
- Степан світова зірка.
- Котики поєднують світ.
- Кіт Степан виходить на міжнародний рівень!
- Наш Стьопка найкращий кіт у світі. – Пишуть у коментарях Брітні.
В Instagram кота-блогера шанувальники також невпинно пишуть йому коментарі, висловлюючи своє захоплення та вітаючи з новим рівнем.
- Ви зворушили серце світової поп-діви!
- Я коли побачила вас у Брітні, не повірила своїм очам.
- Брітні Спірс зізналася, що небайдужа до вас. Це успіх.
- Тепер потрібне відео під пісню Брітні Спірс! – Пишуть користувачі мережі.
Господарка кота Анна також відреагувала на публікацію Спірс.
– В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю… Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила Instagram і одразу – вона і фото наше, – сказала Анна в коментарі Суспільному.
Також вона зазначила, що після поста Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тис. людей, а у Direct тисяча непрочитаних повідомлень на різних мовах.
Варто віддати належне, що ще до того, як потрапити на сторінку до Брітні Спірс, кіт-блогер був знаменитий. 20 листопада на Instagram-акаунт Степана було підписано 500 тис. користувачів, на даний момент – понад 626 тис., а на сторінку в TikTok – 965 тис.
@annaolala????♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) – Amaarae & Kali Uchis
Після Брітні пости зі Степаном почали викладати різні закордонні паблики з великою аудиторією. Підтримала кота й телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк.
Кіт Степан живе у Харкові. Хазяйка Анна підібрала його на вулиці 13 років тому ще кошеням.
Про таку популярність кота дівчина і мріяти не могла – ідея з відео й фото народилися випадково. Одного разу Анна принесла піцу і поклала на стіл, поряд Степан сів на стілець, але їжа його зовсім не цікавила.
У кадрі змінюються лише реквізити – коктейлі, торти, фрукти, тістечка, проте ставлення кота до цього всього залишається незмінним – йому байдуже.