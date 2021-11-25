Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Кіт Степан із Харкова потрапив в Instagram Брітні Спірс. Чому він популярний

25 Листопада 2021, 17:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram знімком українського кота-блогера на прізвисько Степан.

Зірка опублікувала його фото, зроблене біля келиха з вином. У кадрі Степан сидить, спершись краєм лапи на стіл і дивиться в камеру.

– Якщо я час від часу пропадаю, ви можете знайти мене десь із цим котом, – підписала фото Брітні Спірс.

Публікація співачки зібрала понад мільйон лайків та 9 тис. коментарів. Крім того, деякі користувачі впізнали Степана, зазначивши, що тепер про нього говоритимуть в усьому світі.

  • Брітні Спірс зробила репост кота Степана!
  • Оце реклама Степану!
  • На нього чекає величезний успіх, сама Брітні!
  • Кіт Степан крутий.
  • Сказати, що я очманіла – нічого не сказати.
  • У мене щелепа відвисла зранку. Це світове визнання Степана!
  • Степан світова зірка.
  • Котики поєднують світ.
  • Кіт Степан виходить на міжнародний рівень!
  • Наш Стьопка найкращий кіт у світі. – Пишуть у коментарях Брітні.

В Instagram кота-блогера шанувальники також невпинно пишуть йому коментарі, висловлюючи своє захоплення та вітаючи з новим рівнем.

  • Ви зворушили серце світової поп-діви!
  • Я коли побачила вас у Брітні, не повірила своїм очам.
  • Брітні Спірс зізналася, що небайдужа до вас. Це успіх.
  • Тепер потрібне відео під пісню Брітні Спірс! – Пишуть користувачі мережі.

Господарка кота Анна також відреагувала на публікацію Спірс.

– В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю… Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила Instagram і одразу – вона і фото наше, – сказала Анна в коментарі Суспільному.

Також вона зазначила, що після поста Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тис. людей, а у Direct тисяча непрочитаних повідомлень на різних мовах.

Варто віддати належне, що ще до того, як потрапити на сторінку до Брітні Спірс, кіт-блогер був знаменитий. 20 листопада на Instagram-акаунт Степана було підписано 500 тис. користувачів, на даний момент – понад 626 тис., а на сторінку в TikTok – 965 тис.

@annaolala????♬ SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) – Amaarae & Kali Uchis

Після Брітні пости зі Степаном почали викладати різні закордонні паблики з великою аудиторією. Підтримала кота й телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк.



Кіт Степан живе у Харкові. Хазяйка Анна підібрала його на вулиці 13 років тому ще кошеням.

Про таку популярність кота дівчина і мріяти не могла – ідея з відео й фото народилися випадково. Одного разу Анна принесла піцу і поклала на стіл, поряд Степан сів на стілець, але їжа його зовсім не цікавила.

У кадрі змінюються лише реквізити – коктейлі, торти, фрукти, тістечка, проте ставлення кота до цього всього залишається незмінним – йому байдуже.

Читайте також:
Кіт Степан із Харкова потрапив в Instagram Брітні Спірс. Чому він популярний”Собака Доктора Зло” з піднятою бровою стала зіркою мережі

Теги
Брітні Спірс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка