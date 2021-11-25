Американська співачка Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram знімком українського кота-блогера на прізвисько Степан.

Зірка опублікувала його фото, зроблене біля келиха з вином. У кадрі Степан сидить, спершись краєм лапи на стіл і дивиться в камеру.

– Якщо я час від часу пропадаю, ви можете знайти мене десь із цим котом, – підписала фото Брітні Спірс.

Публікація співачки зібрала понад мільйон лайків та 9 тис. коментарів. Крім того, деякі користувачі впізнали Степана, зазначивши, що тепер про нього говоритимуть в усьому світі.

Брітні Спірс зробила репост кота Степана!

Оце реклама Степану!

На нього чекає величезний успіх, сама Брітні!

Кіт Степан крутий.

Сказати, що я очманіла – нічого не сказати.

У мене щелепа відвисла зранку. Це світове визнання Степана!

Степан світова зірка.

Котики поєднують світ.

Кіт Степан виходить на міжнародний рівень!

Наш Стьопка найкращий кіт у світі. – Пишуть у коментарях Брітні.

В Instagram кота-блогера шанувальники також невпинно пишуть йому коментарі, висловлюючи своє захоплення та вітаючи з новим рівнем.

Ви зворушили серце світової поп-діви!

Я коли побачила вас у Брітні, не повірила своїм очам.

Брітні Спірс зізналася, що небайдужа до вас. Це успіх.

Тепер потрібне відео під пісню Брітні Спірс! – Пишуть користувачі мережі.

Господарка кота Анна також відреагувала на публікацію Спірс.

– В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю… Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила Instagram і одразу – вона і фото наше, – сказала Анна в коментарі Суспільному.

Також вона зазначила, що після поста Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тис. людей, а у Direct тисяча непрочитаних повідомлень на різних мовах.

Варто віддати належне, що ще до того, як потрапити на сторінку до Брітні Спірс, кіт-блогер був знаменитий. 20 листопада на Instagram-акаунт Степана було підписано 500 тис. користувачів, на даний момент – понад 626 тис., а на сторінку в TikTok – 965 тис.

Після Брітні пости зі Степаном почали викладати різні закордонні паблики з великою аудиторією. Підтримала кота й телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Кіт Степан живе у Харкові. Хазяйка Анна підібрала його на вулиці 13 років тому ще кошеням.

Про таку популярність кота дівчина і мріяти не могла – ідея з відео й фото народилися випадково. Одного разу Анна принесла піцу і поклала на стіл, поряд Степан сів на стілець, але їжа його зовсім не цікавила.

У кадрі змінюються лише реквізити – коктейлі, торти, фрукти, тістечка, проте ставлення кота до цього всього залишається незмінним – йому байдуже.