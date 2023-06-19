Экс-лидер группы Тартак и военный Александр Положинский высказался об украинских артистах, которые резко после начала полномасштабной войны перестали использовать в творчестве русский язык.

Говорит, никогда не любит обобщать, а потому в целом сказать за всех сложно. Выражает надежду, что многие артисты отказались от языка страны-агрессора осознано и искренне.

— Хочется верить, что большинство этих людей действительно осознали. Реально пережили шок от того, что произошло. Я так думаю, они жили себе в каком-то своем воображаемом мире, для них не существовало войны, которая началась в 2014 году, не существовало России с ее имперской историей, не существовало многих вещей, которые лежали на поверхности, — сказал Александр.

Допускает, тогда они не хотели видеть, слышать, понимать или думать об очевидном. Но сейчас в какой-то момент эта реальность ударила их — неожиданно и больно.

— Они увидели разрушения, смерть, изнасилования, массовые убийства, я допускаю, что это причинило шок, который смог их переключить. К сожалению, произошло это не со всеми, — подчеркнул Положинский.

Добавляет, некоторые также еще больше погрузились в этот иллюзорный мир и пытаются себя убедить, что происходящего просто не существует.