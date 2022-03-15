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Вместе мы сила! Звезды сериала Крепостная обратились к полякам

15 марта 2022, 13:12
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Вместе мы сила! Звезды сериала Крепостная обратились к полякам
Источник: СТБ

Звезды костюмированной телевизионной драмы Крепостная записали обращение к полякам, поблагодарив за помощь.

В видеообращении к польскому народу появились Станислав Боклан, Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Олеся Жураковская и другие. Они выступили на польском языке, поблагодарив наших соседей за помощь на границах, на улицах, в СМИ и в своих домах.

— Спасибо за заботу о каждом ребенке, женщине и пожилом человеке в Украине в вашей стране. Мы знаем, что мы не одиноки в этой борьбе… Сейчас каждый украинец понимает, кто для нас на самом деле является братским народом… Спасибо, — говорят актеры.

Также они поблагодарили поляков от каждого украинца, отметив, что вместе мы сила.

С 24 февраля Украина страдает от действий российских агрессоров, которые начали в нашей стране полномасштабную войну. К миру в Украине и немедленному прекращению огня призывают президента РФ Владимира Путина все цивилизованные страны и всемирно известные люди.

Сейчас Украине помогают буквально со всех уголков мира, присылая финансовую или гуманитарную помощь, также некоторые страны принимают у себя беженцев.

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Теги
Війна в Україні , Крепостная
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