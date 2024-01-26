Українська акторка Анна Кошмал розповіла, як її висміяли в Молдові за відмову говорити російською. Місцеві проросійські жителі також раділи частковій окупації українських земель.

Кошмал розповіла, як із неї сміялися в Кишиневі

Так, зірка зазначила, що в Кишиневі вона була проїздом – поверталася в Україну після відпочинку. До виїзду транспорту в акторки був час, тож вона залишилася в столиці Молдови.

Утім, за цей проміжок часу вона зустріла проросійських місцевих, які висміяли її за відмову розмовляти російською, і навіть назвали її актрисою РФ. Вони також раділи тимчасовій окупації території України.

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– Були ситуації, коли на моє небажання розмовляти російською закочували очі або сміялися. Як виявилося, мене тут дуже добре знають, і дехто навіть упізнавав мене, але вважав мене російською актрисою. Вони казали що раді, що частини України вже немає, – зазначила Анна.

Утім, українка не стала будувати свою думку про Молдову тільки через кількох проросійських жителів. Тим паче у неї були й приємні зустрічі в Кишиневі – зірку підтримала працівниця готелю, розмовляючи з актрисою англійською.

Але є й українські знаменитості, які іноді “заграють” із російським контентом – наприклад, блогерка Анна Алхім оскандалилася через відео під російську музику на тлі портретів загиблих героїв.

Фото: Анна Кошмал