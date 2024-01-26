Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, как ее высмеяли в Молдове за отказ говорить на русском. Местные пророссийские жители также радовались частичной оккупации украинских земель.

Кошмал рассказала, как с нее смеялись в Кишиневе

Так, звезда отметила, что в Кишиневе она была проездом — возвращалась в Украину после отдыха. До выезда транспорта у актрисы было время, поэтому она осталась в столице Молдовы.

Впрочем, за этот промежуток времени она встретила пророссийских местных, которые высмеяли ее за отказ разговаривать на русском, и даже назвали ее актрисой РФ. Они также радовались временной оккупации территории Украины.

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— Были ситуации, когда на мое нежелание говорить по-русски закатывали глаза или смеялись. Как оказалось, меня здесь очень хорошо знают, и некоторые даже узнавали меня, но считали меня российской актрисой. Они говорили что рады, что части Украины уже нет, — отметила Анна.

Впрочем, украинка не стала формировать свое мнение о Молдове только из-за нескольких пророссийских жителей. Тем более, у нее были и приятные встречи в Кишиневе — звезду поддержала работница отеля, разговаривая с актрисой на английском.

Но есть и украинские знаменитости, которые иногда “заигрывают” с российским контентом — к примеру, блогер Анна Алхим оскандалилась из-за видео под российскую музыку на фоне портретов погибших героев.

Фото: Анна Кошмал