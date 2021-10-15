Бельгійський артист Stromae презентував кліп на трек Sante. До речі, це перший реліз виконавця за останні шість років.

– Радий повернутися. Мій новий трек тепер доступний на всіх платформах, – заявив артист в Instagram.

Новий сингл ознаменує повернення Stromae на велику сцену. Вже e 2022 році він повернеться до живих виступів. Планується, що Stromae виступить на фестивалі Rock en Seine, який традиційно проходить у передмісті Парижа.

Stromae не було сольних концертів з 2015 року після того, як у нього закінчилося дворічне турне, присвячене виходу його другого альбому Racine carree. Артистові довелося на час залишити сценічну діяльність через вигоряння.