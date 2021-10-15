Бельгийский артист Stromae презентовал клип на трек Sante. К слову, это первый релиз исполнителя за последние шесть лет.

— Рад вернуться. Мой новый трек теперь доступен на всех платформах, — заявил артист в Instagram.

Новый сингл ознаменует возвращение Stromae на большую сцену. Уже в 2022 году он вернется к живым выступлениям. Планирует, что Stromae выступит на фестивале Rock en Seine, который традиционно проходит в пригороде Парижа.

Stromae не было сольных концертов с 2015 года после того, как у него закончилось двухлетнее турне, посвященное выходу его второго альбома Racine carree. Артисту пришлось на время оставить сценическую деятельность из-за выгорания.

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