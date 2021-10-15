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Рад вернуться: Stromae впервые за несколько лет выпустил новый клип

15 октября 2021, 19:10 Євгенія Шапоренко
Рад вернуться: Stromae впервые за несколько лет выпустил новый клип
Источник: Depositphotos

Бельгийский артист Stromae презентовал клип на трек Sante. К слову, это первый релиз исполнителя за последние шесть лет.

— Рад вернуться. Мой новый трек теперь доступен на всех платформах, — заявил артист в Instagram.

Новый сингл ознаменует возвращение Stromae на большую сцену. Уже в 2022 году он вернется к живым выступлениям.  Планирует, что Stromae выступит на фестивале Rock en Seine, который традиционно проходит в пригороде Парижа.

Stromae не было сольных концертов с 2015 года после того, как у него закончилось двухлетнее турне, посвященное выходу его второго альбома Racine carree. Артисту пришлось на время оставить сценическую деятельность из-за выгорания.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Благодарю вас за вашу музыку и добро пожаловать обратно, наш король Бельгии.
  • Вы не знаете, как долго я ждал этого момента.
  • Плачу от того, как это великолепно.
  • Ты не понимаешь, как я скучал по тебе. Ты такая большая часть моей жизни. Так рада, что ты вернулся, и с такой хорошей песней!
  • Как всегда шедевр! Спасибо за Ваше творчество.
  • Маэстро вернулся.
  • Возвращение Stromae сделало мой день лучше. Он величайшее существо, которое когда-либо украшавшее планету.
  • Это действительно возвращение короля. Душераздирающий, глубокий, удивительный праздник жизни!
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