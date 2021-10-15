Бельгийский артист Stromae презентовал клип на трек Sante. К слову, это первый релиз исполнителя за последние шесть лет.
— Рад вернуться. Мой новый трек теперь доступен на всех платформах, — заявил артист в Instagram.
Новый сингл ознаменует возвращение Stromae на большую сцену. Уже в 2022 году он вернется к живым выступлениям. Планирует, что Stromae выступит на фестивале Rock en Seine, который традиционно проходит в пригороде Парижа.
Stromae не было сольных концертов с 2015 года после того, как у него закончилось двухлетнее турне, посвященное выходу его второго альбома Racine carree. Артисту пришлось на время оставить сценическую деятельность из-за выгорания.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Благодарю вас за вашу музыку и добро пожаловать обратно, наш король Бельгии.
- Вы не знаете, как долго я ждал этого момента.
- Плачу от того, как это великолепно.
- Ты не понимаешь, как я скучал по тебе. Ты такая большая часть моей жизни. Так рада, что ты вернулся, и с такой хорошей песней!
- Как всегда шедевр! Спасибо за Ваше творчество.
- Маэстро вернулся.
- Возвращение Stromae сделало мой день лучше. Он величайшее существо, которое когда-либо украшавшее планету.
- Это действительно возвращение короля. Душераздирающий, глубокий, удивительный праздник жизни!