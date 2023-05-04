4 мая свой день рождения отмечает певица Настя Каменских. Ей исполняется 36 лет, а потому Факты ICTV решили показать вам, как менялась артистка на протяжении своей жизни.

Наверняка, каждый украинец знает, кто такая Настя Каменских. Ее музыкальная карьера началась в 2004 году и с тех пор только набирала обороты. Огромную популярность исполнительнице принес дуэт с Потапом, сольная карьера также имела успех. Сейчас артистку знают и слушают даже в Латинской Америке.

Как изменилась Настя Каменских за 36 лет — смотрим далее.

Артистка неоднократно говорила о том, что с самого детства мечтала стать певицей. С ранних лет ее окружали музыка и пение, поскольку ее родители также имели к этому непосредственное отношение.

Ее мама Лидия была певицей Национального академического народного хора имени Веревки, а отец Алексей — концертным директором коллектива.

В 2004 году 17-летняя Настя выиграла гран-при фестиваля Черноморские игры. Позже она признавалась, что именно это мероприятие стало ее первым шагом в музыкальной карьере.

В 2005-м певица получила награду UBN Awards Открытие года в Лондоне.

Уже в следующем году свое существование начал дуэт Потап и Настя Каменских. Отрезок жизни длиною в 11 лет принес певице немалый успех. Множество хитов, клипов, концертов. Именно в это время было хорошо видно, как менялась артистка.

В 2008 году состоялся релиз дебютного альбома Потапа и Насти Не пара. Исполнительница всегда выглядела хорошо и шла в ногу со временем.

Певица всегда могла похвастаться пышными формами и дерзкими образами, что привлекало мужское внимание.

После наступил период, когда Настя принялась приводить свою фигуру в еще лучший вид и даже вела собственный спортивный дневник, делясь с поклонниками результатами. Нужно отдать ей должное — тогда Каменских добилась желаемых результатов.

В октябре 2017 года Потап и Настя заявили, что ставят творчество своего дуэта на паузу. Каменских начала сольную карьеру, взяв псевдоним NK.

В мае 2019 года Настя вышла замуж за Потапа. Певица продолжала сольную карьеру, вела свой блог и даже реалити-шоу Девочки рулят.

До полномасштабной войны супруги много путешествовали, и Настя с удовольствием публиковала фотографии в купальниках и открытых нарядах, демонстрируя свою фигуру.

Сейчас Instagram певицы посвящен полномасштабной войне и ее творчеству. Она дает благотворительные концерты по всему миру, привлекая внимание к событиям в нашей стране.

По фотографиям можно увидеть, что внешне Настя Каменских менялась не сильно, лишь только взрослела, с каждым годом становясь все лучше и лучше.